НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 1 мая
30 апреля 2021, 23:00
В ночь с 30 апреля на 1 мая пройдут очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Тампа-Бэй» Андрея Василевского сыграет с «Детройтом» и другие встречи.
«Монреаль» — «Виннипег» (02:00)
1 мая. Монреаль. Centre Bell.
«Колорадо» — «Сан-Хосе» (04:00)
1 мая. Денвер. Ball Arena.
«Анахайм» — «Лос-Анджелес» (05:00)
1 мая. Анахайм. Honda Center.
«Аризона» — «Вегас» (05:00)
1 мая. Глендейл. Gila River Arena.
«Бостон» — «Баффало» (20:00)
1 мая. Бостон. TD Garden.
«Детройт» — «Тампа-Бэй» (22:00)
1 мая. Детройт. Little Caesars Arena
Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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