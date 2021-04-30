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НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 1 мая

30 апреля 2021, 23:00
Андрей Василевский. Фото USA Today Sports
Андрей Василевский. Фото USA Today Sports
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В ночь с 30 апреля на 1 мая пройдут очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Тампа-Бэй» Андрея Василевского сыграет с «Детройтом» и другие встречи.

«Монреаль» — «Виннипег» (02:00)
1 мая. Монреаль. Centre Bell.

«Колорадо» — «Сан-Хосе» (04:00)
1 мая. Денвер. Ball Arena.

«Анахайм» — «Лос-Анджелес» (05:00)
1 мая. Анахайм. Honda Center.

«Аризона» — «Вегас» (05:00)
1 мая. Глендейл. Gila River Arena.

«Бостон» — «Баффало» (20:00)
1 мая. Бостон. TD Garden.

«Детройт» — «Тампа-Бэй» (22:00)
1 мая. Детройт. Little Caesars Arena

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.

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