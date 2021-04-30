Ягр заявил, что не намерен завершать карьеру в ближайшее время

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Яромир Ягр заявил, что не намерен в ближайшее время завершать игровую карьеру. По его словам, он чувствует ответственность перед «Кладно», владельцем которого он является.

49-летний Ягр в этом сезоне набрал 22 (4+18) очка в 35 матчах за «Кладно», который вышел в высшую лигу чемпионата Чехии.

«Я играю до сих пор, потому что чувствую ответственность перед клубом, это главная причина, — цитирует Ягра русскоязычная версия сайта НХЛ. — Не будь этого, я не носился бы по льду, потому что мне стыдно за себя. Честно, я понимаю, что должен играть намного лучше, и я хочу играть намного лучше, чтобы помочь команде. Одно я знаю точно — я сделаю все, чтобы помочь моему клубу».

Ягр занимает второе место в списке бомбардиров НХЛ (1 921 очков) и третье — по заброшенным шайбам (766) и количеству матчей (1 733).