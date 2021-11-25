Тренер «Вашингтона»: «Овечкин показал бескорыстную и правильную игру»
09:45
Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт оценил игру российского нападающего Александра Овечкина в матче с «Монреалем» (6:3). 36-летний капитан оформил ассистентский хет-трик и был признан третьей звездой встречи.
«Он выдал хороший матч. Показал бескорыстную и правильную игру. Это не значит, что он не мог забить сегодня вечером. Но всегда нужно учитывать, где принять правильное решение», — приводит слова Лавиолетта The Washington Post.
Овечкин в этом сезоне провел 20 матчей, в которых набарл 33 (15+18) очков.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю