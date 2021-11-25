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Тренер «Вашингтона»: «Овечкин показал бескорыстную и правильную игру»

09:45
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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт оценил игру российского нападающего Александра Овечкина в матче с «Монреалем» (6:3). 36-летний капитан оформил ассистентский хет-трик и был признан третьей звездой встречи.

«Он выдал хороший матч. Показал бескорыстную и правильную игру. Это не значит, что он не мог забить сегодня вечером. Но всегда нужно учитывать, где принять правильное решение», — приводит слова Лавиолетта The Washington Post.

Овечкин в этом сезоне провел 20 матчей, в которых набарл 33 (15+18) очков.

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Роман Шишов все материалы автора
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