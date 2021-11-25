Обсуждаем итоги первых полутора месяцев сезона НХЛ вместе с нашим постоянным экспертом — известным комментатором, бывшим скаутом сборной России, а сейчас гендиректором Главного спортивного агентства Сергеем Федотовым. Ведущий — Михаил Зислис.

Главные темы:

— Овечкин в 36 лет играет невероятно;

— Макдэвид забивает суперголы, но первый бомбардир — Драйзайтль;

— Капризова очень много ругали за старт сезона;

— крутых русских вратарей в НХЛ все больше;

— кто удивил на старте сезона;

— будущее клиента Федотова Матвея Мичкова.

Начало эфира — в 14.00 на YouTube-канале «СЭ».