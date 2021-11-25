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Овечкин снова возьмет «Ришар»? Live c Зислисом и Федотовым — в 14.00

10:00
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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Обсуждаем итоги первых полутора месяцев сезона НХЛ вместе с нашим постоянным экспертом — известным комментатором, бывшим скаутом сборной России, а сейчас гендиректором Главного спортивного агентства Сергеем Федотовым. Ведущий — Михаил Зислис.

Главные темы:

— Овечкин в 36 лет играет невероятно;
— Макдэвид забивает суперголы, но первый бомбардир — Драйзайтль;
— Капризова очень много ругали за старт сезона;
— крутых русских вратарей в НХЛ все больше;
— кто удивил на старте сезона;
— будущее клиента Федотова Матвея Мичкова.

Начало эфира — в 14.00 на YouTube-канале «СЭ».

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