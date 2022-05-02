Тренер «Вашингтона» Лавиолетт доволен восстановлением Овечкина перед плей-офф НХЛ

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт рассказал о процессе восстановления капитана команды Александра Овечкина.

«Он работает изо дня в день. Сегодня у него была хорошая тренировка. Вы сами выдели его там. Он ничего не избегал, поэтому мы надеемся, что он продолжит двигаться вперед», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Первый матч «Вашингтона» в серии первого раунда Кубка Стэнли против «Флориды» состоится в ночь на 3 мая.

Овечкин получил повреждение верхней части тела в игре регулярного чемпионата против «Торонто», когда споткнулся о клюшку голкипера и в падении ударился об борт. Россиянин пропустил четыре последние игры в чемпионате.

В нынешнем сезоне регулярки Овечкин провел 77 матчей, в которых набрал 90 (50+40) очков.