Одноклубник Овечкина доволен формой капитана «Вашингтона» перед стартом плей-офф НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем прокомментировал восстановление капитана своей команды Александра Овечкина перед стартом плей-офф НХЛ.

«Он выглядит здорово. Был похож на самого себя», — цитирует Бэкстрема официальный сайт НХЛ.

В ночь на 3 мая «Вашингтон» проведет первый матч против «Флориды» в первом раунде Кубка Стэнли.

Овечкин получил повреждение верхней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» и пропустил четыре оставшиеся игры турнира перед паузой на плей-офф.

Сегодня россиянин провел полноценную тренировку с командой и намекнул, что может выйти на лед против «Пантерз» уже завтра.

В нынешнем сезоне регулярки Овечкин набрал 90 (50+40) очков в 77 встречах.