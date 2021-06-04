Тренер «Тампы» прокомментировал поражение от «Каролины» в третьем матче серии
08:51
Главный тренер «Тампы» Джон Купер подвел итоги третьего матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (2:3 ОТ).
«У нас была довольно хорошая серия. Думаю, наша команда становилась лучше с каждой игрой, и это то, что мне нравится. Нам просто нужно продолжать, нельзя вешать голову. Надо перевернуть страницу и идти к следующей игре. Плей-офф — это одни большие американские горки», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.
Счет в серии 2-1 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 5 июня и начнется в 23:00 мск.
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