Тренер «Тампы» прокомментировал поражение от «Каролины» в третьем матче серии

Главный тренер «Тампы» Джон Купер подвел итоги третьего матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (2:3 ОТ).

«У нас была довольно хорошая серия. Думаю, наша команда становилась лучше с каждой игрой, и это то, что мне нравится. Нам просто нужно продолжать, нельзя вешать голову. Надо перевернуть страницу и идти к следующей игре. Плей-офф — это одни большие американские горки», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 2-1 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 5 июня и начнется в 23:00 мск.