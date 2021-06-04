Барзал: «Раск был великолепен весь вечер, как и Варламов, так что это прискорбно»

Форвард «Айлендерс» Мэтью Барзал прокомментировал игру вратаря «Бостона» Туукки Раска в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ (1:2 ОТ).

«Туукка сделал отличный сейв. Я просто хотел прокинуть шайбу ему между щитков, но он с этим справился. Он был великолепен весь вечер, как и Варламов, так что это прискорбно», — приводит слова Барзала официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 2-1 в пользу «Бостона». Следующий матч пройдет 6 июня и начнется в 2:15 мск.