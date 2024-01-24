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Сегодня, 11:55

Тренер «Тампы» Купер о Кучерове: «Уникальный игрок, нет слов»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Тампы» Джон Купер поделился мнением об игре нападающего «Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«Мы боремся за место в плей-офф, и есть пара парней, на которых вы обращаете внимание, но в первую очередь вы смотрите на Кучерова. Потрясающий игрок, уникальный, элитный. Не знаю, что еще сказать про него, у меня больше нет слов», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

30-летний россиянин оформил хет-трик и сделал голевую передачу в матче против «Филадельфии» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ. По итогам игрового дня он был признан первой звездой лиги.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Джон Купер
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«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 47 29 18 61
2 Филадельфия 48 25 23 56
3 Каролина 45 25 20 55
4 Нью-Джерси 45 24 21 51
5 Айлендерс 47 20 27 51
6 Вашингтон 45 22 23 50
7 Питтсбург 44 21 23 48
8 Коламбус 46 14 32 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 46 29 17 67
2 Флорида 46 28 18 60
3 Тампа-Бэй 48 25 23 55
4 Торонто 45 23 22 54
5 Детройт 47 24 23 53
6 Монреаль 47 19 28 45
7 Баффало 47 20 27 44
8 Оттава 43 18 25 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 45 30 15 64
2 Колорадо 47 30 17 63
3 Даллас 47 28 19 62
4 Нэшвилл 47 25 22 51
5 Аризона 45 23 22 49
6 Сент-Луис 45 23 22 48
7 Миннесота 47 21 26 47
8 Чикаго 47 14 33 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 47 32 15 68
2 Вегас 48 28 20 62
3 Эдмонтон 43 27 16 55
4 Лос-Анджелес 44 22 22 53
5 Сиэтл 46 19 27 47
6 Калгари 47 21 26 47
7 Анахайм 47 16 31 33
8 Сан-Хосе 48 13 35 30
Результаты / календарь
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
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25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
24.01 03:00
Филадельфия – Тампа-Бэй
 3 : 6
24.01 03:00
Детройт – Даллас
 4 : 5
24.01 03:00
Монреаль – Оттава
 1 : 4
24.01 03:30
Айлендерс – Вегас
 2 : 3
24.01 04:00
Миннесота – Вашингтон
 5 : 3
24.01 05:00
Эдмонтон – Коламбус
 4 : 1
24.01 05:00
Калгари – Сент-Луис
 3 : 4
24.01 06:00
Анахайм – Баффало
 4 : 2
24.01 06:30
Сан-Хосе – Рейнджерс
3 : 2 ОТ
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 47 80
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 47 77
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 46 67
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 44 38
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 46 34
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 47 31
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 8 1.76

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