Тренер «Миннесоты» Эвасон не удивлен уровнем игры Капризова

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон 24 апреля на пресс-конференции подвел итог матча регулярного сезона НХЛ против «Лос-Анджелеса» (4:2).

Дублем во встрече отличился форвард «Уайлд» Кирилл Капризов.

«Вас все еще удивляет уровень Капризова? Меня уже нет. Он настолько изобретателен, что на скорости россиянина никак не остановишь. На площадке Капризов творит невероятные вещи, что мы и видим на протяжении сезона. Но я уверен, впереди нас всех ждет большее», — заявил Эвасон.

