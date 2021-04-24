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Дубль Капризова принес «Миннесоте» победу над «Лос-Анджелесом»

07:32
24 апреля. «Лос-Анджелес» — «Миннесота» — 2:4. Кирилл Капризов (в центре) празднует гол. Фото nhl.com
24 апреля. «Лос-Анджелес» — «Миннесота» — 2:4. Кирилл Капризов (в центре) празднует гол. Фото nhl.com
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«Миннесота» выиграла у «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). «Уайлд» одержали шестую победу кряду.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился двумя заброшенными шайбами. Его признали первой звездой встречи.

«Миннесота» идет на 3-м месте в Западном дивизионе, а «Кингз» — на 7-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Миннесота» — 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Голы: Капризов — 20 (Сперджен), 7:44 — 0:1. Мур — 8 (Виларди, Уокер), 19:59 — 1:1. Капризов — 21 (бол., Раск, Фиала), 26:41 — 1:2. Штурм — 8 (Бонино, Соуси), 51:19 — 1:3. Копитар — 11 (Даути, Бьернфот), 55:17 — 2:3. Эрикссон Эк — 15 (п.в., Сутер), 59:50 — 2:4.

Вратари: Петерсен (57:25 — 58:28, 58:46 — 59:50) — Тэлбот.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 42 (11+20+11) — 24 (6+7+11).

Наши: — - Капризов (15.28/6/+1).

24 апреля. Лос-Анджелес. Staples Center.

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