Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Капризов стал второй звездой дня в НХЛ

09:36
Кирилл Капризов. Фото ХК «Миннесота»
Кирилл Капризов. Фото ХК «Миннесота»
Теги:

НХЛ опубликовала тройку лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

Третьей звездой дня стал вратарь «Баффало» Укко-Пекка Луукконен, который отразил 36 бросков в дебютном матче за команду против «Бостона» (6:4).

Вторая звезда дня — российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, сделавший дубль в игре против «Лос-Анджелеса» (4:2).

Первой звездой дня признан форвард «Баффало» Сэм Райнхарт, на счету которого хет-трик в матче с «Бостоном» (6:4).

Читайте также

Дубль Капризова принес «Миннесоте» победу над «Лос-Анджелесом»
Как знак зодиака влияет на выбор карьеры или семьи
Мужчина надругался над девочкой в парке Выборга, угрожая ей ножом
Единственный выживший в ДТП под Ростовом подросток скончался

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд