Капризов стал второй звездой дня в НХЛ

НХЛ опубликовала тройку лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

Третьей звездой дня стал вратарь «Баффало» Укко-Пекка Луукконен, который отразил 36 бросков в дебютном матче за команду против «Бостона» (6:4).

Вторая звезда дня — российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, сделавший дубль в игре против «Лос-Анджелеса» (4:2).

Первой звездой дня признан форвард «Баффало» Сэм Райнхарт, на счету которого хет-трик в матче с «Бостоном» (6:4).