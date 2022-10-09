Тренер «Филадельфии» Торторелла сравнил современных хоккеистов с амебами
Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла рассказал об особенностях работы с современными хоккеистами.
«Сейчас у меня совершенно противоположное отношение к игре. Особенно с сегодняшними спортсменами и их вниманием как у амебы, как только ты перестаешь их контролировать на пару минут. В конечном итоге решающее значение имеет воля хоккеиста. Вот что вы тренируете, это силу воли», — сказал Торторелла ESPN.
Напомним, что в это межсезонье «Филадельфия» подписала четырехлетний контракт с тренером.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|2
|2
|0
|4
|2
|Филадельфия
|2
|2
|0
|4
|3
|Каролина
|2
|2
|0
|4
|4
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|4
|5
|Айлендерс
|2
|1
|1
|2
|6
|Вашингтон
|3
|1
|2
|2
|7
|Нью-Джерси
|2
|0
|2
|0
|8
|Коламбус
|3
|0
|3
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|2
|2
|0
|4
|2
|Детройт
|2
|2
|0
|4
|3
|Флорида
|2
|2
|0
|4
|4
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|5
|Баффало
|2
|1
|1
|2
|6
|Тампа-Бэй
|3
|1
|2
|2
|7
|Монреаль
|3
|1
|2
|2
|8
|Оттава
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|2
|2
|0
|4
|2
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|4
|3
|Сент-Луис
|1
|1
|0
|2
|4
|Виннипег
|1
|1
|0
|2
|5
|Колорадо
|2
|1
|1
|2
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|2
|7
|Миннесота
|2
|0
|2
|0
|8
|Аризона
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Калгари
|2
|2
|0
|4
|3
|Сиэтл
|3
|1
|2
|3
|4
|Эдмонтон
|2
|1
|1
|2
|5
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|6
|Лос-Анджелес
|3
|1
|2
|2
|7
|Ванкувер
|2
|0
|2
|0
|8
|Сан-Хосе
|4
|0
|4
|0
Результаты / календарь
7.10
8.10
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21.10
22.10
23.10
|18.10
|02:00
|
Бостон – Флорида
|- : -
|18.10
|02:00
|
Вашингтон – Ванкувер
|- : -
|18.10
|02:00
|
Монреаль – Питтсбург
|- : -
|18.10
|02:00
|
Рейнджерс – Анахайм
|- : -
|18.10
|02:00
|
Торонто – Аризона
|- : -
|18.10
|02:30
|
Детройт – Лос-Анджелес
|- : -
|18.10
|03:00
|
Миннесота – Колорадо
|- : -
|18.10
|03:30
|
Даллас – Виннипег
|- : -
|18.10
|05:00
|
Сиэтл – Каролина
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Сидни Кросби
Питтсбург
|2
|6
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|3
|6
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|2
|5
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|4
|4
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|3
|4
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|2
|4
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|2
|1.00
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|1
|1.00
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