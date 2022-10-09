Александр Романов оштрафован на 5 тысяч долларов за жесткий силовой прием

Защитник «Айлендерс» Александр Романов оштрафован на 5 тысяч долларов, сообщает пресс-служба Дисциплинарного комитета НХЛ.

Российский защитник отметился жестким силовым приемом на форварде «Рейнджерс» Винсе Трочеке.

Отметим, что в той предсезонной встрече команда Романова уступила соперникам со счетом 1:4.

Летом Романов подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс». Соглашение с 22-летним защитником рассчитано на три года.

Романов заработает по контракту 2,5 миллиона долларов в год.