29 сэйвов Кочеткова помогли «Каролине» переиграть «Бостон»

«Каролина» переиграла «Бостон» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ — 5:2. «Харрикейнз» ведут в серии — 2-0.

На 8-й минуте встречи «Каролина» заменила голкипера Антти Раанта из-за травмы. Вместо него на лед вышел россиянин Петр Кочетков. Для него эта игра стала дебютной в плей-офф. 22-летний россиянин отразил 29 из 31 броска по своим воротам, а также заработал двухминтное удаление во втором периоде.

Третья игра в серии состоится на льду «Бостона» 7 мая. Начало встречи — 2.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Кубок Стэнли

Первый раунд

Второй матч

«Каролина» — «Бостон» — 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Голы: Фаст — 1 (Стаал, Слэвин), 13:03 — 1:0. Ахо — 1 (Деанджело, Слэвин), 15:30 — 2:0. Ахо — 2 (бол., Деанджело, Терявяйнен), 21:10 — 3:0. Бержерон — 1 (Маршан), 34:57 — 3:1. Нидеррайтер — 2 (бол., Трочек, Деанджело), 38:52 — 4:1. Бержерон — 2 (Макэвой), 52:21 — 4:2. Нидеррайтер — 3 (п.в., Свечников), 59:19 — 5:2.

Вратари: Раанта (Кочетков, 7:47) — Ульмарк (55:28 — 59:19).

Штраф: 18 — 26.

Броски: 34 (11+14+9) — 37 (10+11+16).

Наши: Свечников (17.24/4/+1) — -.

5 мая. Роли. PNC Arena. 18880 зрителей.

Счет в серии: 2-0.