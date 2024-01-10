«Торонто» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

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«Торонто» разгромил «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Торонто» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 49 очками в 38 матчах.

«Сан-Хосе» идет на 16-й строчке Запада с 21 очком в 41 игре.