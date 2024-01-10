«Айлендерс» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

«Ванкувер» обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Ванкувер» занимает второе место в таблице Западной конференции НХЛ с 57 очками в 41 матче.

«Айлендерс» идут на шестой строчке Востока с 46 очками в 40 игре.

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