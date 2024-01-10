«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа-Бэй» обыграла «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Лос-Анджелес» занимает шестое место в таблице Западной конференции НХЛ с 47 очками в 37 матчах.

«Тампа-Бэй» идет на восьмой строчке «Востока» с 45 очками в 42 играх.