«Торонто» отправил Абрамова и Дер-Аргучинцева в фарм-клуб

«Торонто» отправил российских нападающих Михаила Абрамова и Семена Дер-Аргучинцева в фарм-клуб АХЛ «Торонто Марлис», информирует пресс-служба «Кленовых листьев».

Абрамов в прошедшем сезоне выступал за «Викториавиль Тигрес» в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека. На его счету 25 матчей, в которых он набрал 30 (12+18) очков.

Дер-Аргучинцев выступал в прошлом сезоне за «Торпедо» в КХЛ и за «Торонто Марлис».

В КХЛ он провел 17 матчей и набрал 6 (2+4) очков. В плей-офф у него четыре игры. В АХЛ форвард сыграл шесть матчей в регулярке, в которых отдал четыре передачи.