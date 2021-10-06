Брэди Ткачак может пропустить старт сезона из-за спора по контракту с «Оттавой
«Оттава» готовится начать сезон без нападающего Брэди Ткачака
15:57
Главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит поделился, что клуб готовится к тому, чтобы начать регулярный чемпионат НХЛ без нападающего Брэди Ткачака, сообщает TSN.
Хоккеист, который находится в статусе ограниченно свободного агента, до сих пор не подписал новый контракт с клубом. Поэтому он не принимает участие в тренировочном лагере команды.
У 21-летнего игрока этим летом завершился срок действия контракта новичка. За три сезона в НХЛ он провел 198 матчей, в которых набрал 125 (60+65) очков.
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