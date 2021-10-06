Шесть российских полевых игроков вошли в топ-50 рейтинга компании EA Sports в игре NHL 22, международный релиз которой запланирован на 15 октября, информирует сайт НХЛ.

Самое высокое место среди российских игроков занял форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, чей общий балл составил 92. Это позволило ему стать седьмым в общем рейтинге, а также вторым среди правых крайних форвардов после Патрика Кейна из «Чикаго».

У капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, бывшего лицом обложки NHL 21, тоже 92 балла, но в общем рейтинге он занял восьмое место. При этом Овечкин стал лучшим среди левых крайних форвардов.

Самым быстрым среди россиян стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин (92 балла в категории «Скорость»), в общем рейтинге занявший 13-ю позицию (91 очко). Среди игроков своего амплуа он уступает только Овечкину и Маршану.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин из-за травмы пропустит первые два месяца чемпионата, но в рейтинге NHL 22 он все равно занял высокое 24-е место (90 очков). Среди всех центрфорвардов Малкин занимает 12-ю позицию.

Лучший новичок прошлого сезона Кирилл Капризов занимает 34-е место (88 очков). Нападающий «Каролины» Андрей Свечников с 87 баллами занял 46-ю позицию.

В числе десяти лучших вратарей оказалось двое россиян. Андрей Василевский расположился на первой строчке с 92 баллами. На девятой позиции рейтинга — голкипер «Айлендерс» Семен Варламов (87 очков).