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The Athletic: «Каролина» готова платить Свечникову по новому контракту 7-8 миллионов долларов за сезон

23:36
Андрей Свечников. Фото Getty Images
Андрей Свечников. Фото Getty Images
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«Каролина» ведет активную работу по подписанию нового контракта с нападающим Андреем Свечниковым, который находитcя в статусе ограниченно свободного агента, сообщает The Athletic.

Клуб хочет договориться с 21-летним россиянином не о краткосрочном контракте-мостике, а подписать многолетнее соглашение. При этом «Ураганы» готовы платить ему по новому договору 7-8 миллионов долларов за сезон.

Свечников был выбран «Ураганами» на драфте-2018 под общим 2-м номером. В прошедшем сезоне он провел 55 матчей и набрал 42 (15+27) очка.

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Иван Шитик все материалы автора

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