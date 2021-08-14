The Athletic: «Каролина» готова платить Свечникову по новому контракту 7-8 миллионов долларов за сезон
23:36
«Каролина» ведет активную работу по подписанию нового контракта с нападающим Андреем Свечниковым, который находитcя в статусе ограниченно свободного агента, сообщает The Athletic.
Клуб хочет договориться с 21-летним россиянином не о краткосрочном контракте-мостике, а подписать многолетнее соглашение. При этом «Ураганы» готовы платить ему по новому договору 7-8 миллионов долларов за сезон.
Свечников был выбран «Ураганами» на драфте-2018 под общим 2-м номером. В прошедшем сезоне он провел 55 матчей и набрал 42 (15+27) очка.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю