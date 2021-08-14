Источник: «Каролина» сохраняет интерес к Тарасенко

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко входит в сферу интересов «Каролины». Клуб намерен укрепить позицию правого крайнего нападающего и рассматривает 29-летнего россиянина в качестве одного из кандидатов на эту роль, сообщает The Athletic.

С 2013 года Тарасенко играет за «Сент-Луис Блюз». У хоккеиста осталось два года по действующему контракту с зарплатой 7,5 миллиона долларов.

В минувшем сезон НХЛ Тарасенко провел 24 игры, набрал 14 (4+10) очков с показателем полезности «-7». В плей-офф Владимир отыграл 4 матча, дважды забил при полезности «-8».