Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Источник: «Каролина» сохраняет интерес к Тарасенко

23:42
Владимир Тарасенко. Фото ХК «Сент-Луис».
Владимир Тарасенко. Фото ХК «Сент-Луис».
Теги:

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко входит в сферу интересов «Каролины». Клуб намерен укрепить позицию правого крайнего нападающего и рассматривает 29-летнего россиянина в качестве одного из кандидатов на эту роль, сообщает The Athletic.

С 2013 года Тарасенко играет за «Сент-Луис Блюз». У хоккеиста осталось два года по действующему контракту с зарплатой 7,5 миллиона долларов.

В минувшем сезон НХЛ Тарасенко провел 24 игры, набрал 14 (4+10) очков с показателем полезности «-7». В плей-офф Владимир отыграл 4 матча, дважды забил при полезности «-8».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
«Не позорьте «Спартак»!» Жесткий перформанс фанатов: досталось Соболеву, Зобнину, Зареме и Федуну
Семин поменял схему, но все еще без побед. ЦСКА обыграл «Ростов»
«Мы не привыкли проигрывать, а они проигрывали пять лет». Винер-Усманова отвечает тренеру Ашрам
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд