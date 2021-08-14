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«Получилось интересно». Жена Овечкина взяла интервью у хоккеиста

22:36
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Жена капитана «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия Шубская записала интервью с супругом для «Матч ТВ».

По словам самого хоккеиста, у него были необычные ощущения, однако получилось интересно.

— В пятницу у вас взяли самое необычное интервью в жизни...

— Ну, может быть. Было прикольно и чуть не по себе — и мне, и Насте. Но думаю, что получилось очень интересно.

— Подозреваю, что вы не перед каким интервью так не волновались, как перед этим.

— Не могу сказать, что я прям очень сильно переживал. Но было легкое волнение.

— Вы знали вопросы заранее?

— Нет. Это был сюрприз.

— Тогда скажите, какой вопрос оказался самым необычным?

— Слушайте, да там все было необычно! Пришлось сразу же включить импровизацию. Ну вот как мы с вами сейчас разговариваем. Я же не знаю, что вы спросите через минуту. И ответы сами собой в голову приходят. Я вообще говорить по шаблону не люблю.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/hockey/matchtvnews_NI1390147_Aleksandr_Ovechkin_Mozhet_byt_eto_bylo_samoje_neobychnoje_intervju_v_mojej_zhizni

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Роман Шишов все материалы автора

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