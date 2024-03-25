Терещенко предположил, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Чемпион мира в составе сборной России Алексей Терещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал погоню российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Просто нужно было время, все немного затянулось, но сейчас поменялся тренер, Александр провел отдых с семьей. Будем надеяться, что он будет продолжать в том же духе. Думаю, до 30-35 шайб в этом сезоне Александр сократит и в следующем году ему будет легче побить рекорд Гретцки», — сказал Терещенко.

После игры с «Виннипегом» (3:0) у Овечкина 26 голов в сезоне-2023/24 и 848 за всю карьеру в НХЛ. 38-летний россиянин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, сократил отставание от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд, до 46 голов.

«Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 79 очков в 70 матчах.

Софья Грецкая