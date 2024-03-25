Тренер «Колорадо» Беднар — о рекорде Маккиннона: «Феномен, не так ли?»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар прокомментировал рекорд форварда «лавин» Нэйтана Маккиннона.

В прошедшей игре регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (5:4 ОТ) канадец набрал 3 (1+2) очка. После этого матча на счету нападающего стало 122 (44+78) очка в 71 игре. Таким образом он побил рекорд клуба по числу результативных действий за один сезон.

«Феномен, не так ли? Он в хорошей компании. У нашего босса была великолепная карьера. Если говорить о Джо Сакике, а затем смотреть на то, что делает Нэйтан, то можно увидеть, игроком какого уровня он является и на что способен», — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.

«Колорадо» занимает второе место в Западной конференции, набрав 97 очков в 71 матче.