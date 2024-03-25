Маккиннон похвалил Кросби за игру в матче «Питтсбурга» против «Колорадо»

Капитан «Колорадо» Натан Маккиннон оценил волевую победу в матче с «Питтсбургом» (5:4 ОТ) в НХЛ. Капитан «Пингвинз» Сидни Кросби отметился голом и тремя результативными передачами.

Маккиннон отметил, что соперник шокировал мощным стартом. А также назвал Кросби лучшим игроком «Питтсбурга».

«Кросби и его звено доминировали сегодня на площадке. Мы смогли выправить положение в третьем периоде за счет командной самоотдачи. Наши нижние звенья и ребята, которых мы обменяли по ходу сезона, были просто великолепны. Сегодня вся команда постаралась, чтобы устроить этот камбек», — цитирует Маккиннона пресс-служба клуба.

После этой игры на счету 28-летнего Маккиннона 122 (44+78) очка в 71 игре сезона-2023/24.

«Колорадо» занимает второе место в Западной конференции, набрав 97 очка в 71 встречах. «Питтсбург» идет 13-м в Восточной конференции, имея в активе 70 очков после 70 матчей.