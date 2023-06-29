Терещенко отметил роль «Локомотива» в выборе Мичкова, Бута и Симашева на драфте НХЛ
Бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко объяснил «СЭ», за счет чего три россиянина оказались в числе первых 15 хоккеистов, выбранных на драфте НХЛ.
«Аризона» выбрала защитника Дмитрия Симашева (6-й номер драфта) и нападающего Даниила Бута (12-й номер), а «Филадельфия» — форварда Матвея Мичкова (7-й номер).
«Это работа академии ярославского «Локомотива»! По-моему, они воспитанники. Бут вообще ярославский. Не помню, Симашев с самого начала там или нет. Но здорово, что академия так работает. Не будем забывать, что Мичков тоже в свое время уехал в СКА из Ярославля. Основные поставщики? Хотелось бы больше! Но надо задуматься об этом. Плюс в составе «Локомотива» очень много своих воспитанников. Это радует», — сказал Терещенко «СЭ».
Впервые за пять лет два россиянина были выбрани в топ-10 драфта НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -