Терещенко отметил роль «Локомотива» в выборе Мичкова, Бута и Симашева на драфте НХЛ

Бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко объяснил «СЭ», за счет чего три россиянина оказались в числе первых 15 хоккеистов, выбранных на драфте НХЛ.

«Аризона» выбрала защитника Дмитрия Симашева (6-й номер драфта) и нападающего Даниила Бута (12-й номер), а «Филадельфия» — форварда Матвея Мичкова (7-й номер).

«Это работа академии ярославского «Локомотива»! По-моему, они воспитанники. Бут вообще ярославский. Не помню, Симашев с самого начала там или нет. Но здорово, что академия так работает. Не будем забывать, что Мичков тоже в свое время уехал в СКА из Ярославля. Основные поставщики? Хотелось бы больше! Но надо задуматься об этом. Плюс в составе «Локомотива» очень много своих воспитанников. Это радует», — сказал Терещенко «СЭ».

Впервые за пять лет два россиянина были выбрани в топ-10 драфта НХЛ.