Новичок «Вашингтона» Леонард: «Надеюсь, Овечкин не попадет по мне на тренировке»

Новичок «Вашингтона» Райан Леонард рассказал о своих ожиданиях от совместных тренировок с российским форвардом «Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Я очень рад, что меня выбрал «Вашингтон». Игра с Овечкиным? Надеюсь, он не попадет по мне шайбой на тренировке (смеется). Попасть в одну команду с ним — это что-то особенное», — сказал Леонард в интервью, опубликованном на официальном сайте «Вашингтона».

Леонард был выбран «Вашингтоном» под 8-м номером драфта НХЛ-2023.