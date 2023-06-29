В топ-10 драфта НХЛ выбрали двоих россиян впервые за пять лет

В Нэшвилле состоялся первый раунд драфта НХЛ 2023 года. Клубы НХЛ выбрали двух россиян в топ-10 драфта НХЛ впервые за пять лет.

На прошедшей церемонии «Аризона» взяла Дмитрия Симашева под 6-м номером, а «Филадельфия» забрала Матвея Мичкова под 7-м номером.

Последний раз такое было в 2018 году. Тогда в «Каролину» перешел Андрей Свечников под 2-м номером, а «Рейнджерс» выбрали Виталия Кравцова (9).