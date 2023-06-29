Терещенко объяснил, за счет чего Мичков будет развиваться в «Филадельфии»

Бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко в комментарии для «СЭ» оценил выбор «Филадельфией» российского форварда Матвея Мичкова на драфте НХЛ-2023.

«Все зависит от Мичкова, как он будет относиться к себе, что будет от себя требовать. НХЛ есть НХЛ. Только время покажет, хороший ли для него клуб «Филадельфия». Да, многое зависит от тренеров, которые будут обучать Мичкова. Все в его руках», — сказал Терещенко «СЭ».

18-летний Мичков был выбран «Филадельфией» под 7-м общим номером драфта.