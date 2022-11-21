Тарасов установил рекорд сезона по сейвам среди вратарей-новичков НХЛ

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Флориду» (5:3).

Вратарь «Блю Джэкетс» Даниил Тарасов отразил 47 бросков, что стало новым рекордом сезона среди новичков лиги.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 6 матчей в НХЛ, в которых пропустил 17 шайб при 90,6 процента отраженных бросков.