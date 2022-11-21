Гущин и Князев отметились голами за фарм-клуб «Сан-Хосе», Просветов пропустил 6 шайб за фарм-клуб «Аризоны»

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Тусон» со счетом 6:0.

За фарм-клуб «Сан-Хосе» шайбу забросил форвард Даниил Гущин, у защитника Артемия Князева, который стал третьей звездой встречи, 2 (1+1) очка. Вратарь фарм-клуба «Аризоны» Иван Просветов пропустил шесть шайб, отразив 34 броска.

В текущем сезоне 20-летний Гущин провел 13 матчей в АХЛ, в которых набрал 4 (3+1) очка. У 21-летнего Князева 3 (1+2) очка в 13 матчах. 23-летний Просветов сыграл в 9 матчах, пропустив 25 шайб при 91,1 процента отраженных бросков.