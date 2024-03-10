Тарасенко забросил первую шайбу за «Флориду»

Нападающий Владимир Тарасенко забросил первую шайбу за «Флориду».

Россиянин открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари», отличившись на 23-й секунде второго периода.

Тарасенко перешел во «Флориду» в результате обмена из «Оттавы» 6 марта. Игра против «Калгари» стала для него второй в составе «Пантерз».

Всего у 32-летнего Тарасенко 42 (18+24) очка в 59 матчах сезона-2023/24.