Тарасенко сделал дубль за «Флориду» в матче против «Калгари»

Российский нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари».

Форвард отличился на 1-й и 15-й минутах второго периода встречи. Также у Тарасенко голевая передача — он ассистировал Александру Баркову в середине второго периода.

Голы в ворота «Калгари» стали для 32-летнего хоккеиста первыми за «Флориду», в которую он перешел в результате обмена из «Оттавы» 6 марта.

Матч с «Калгари» является вторым для Тарасенко в составе «Флориды».

На счету Тарасенко 44 (19+25) очков в 59 матчах сезона-2023/24.