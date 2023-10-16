Тарасенко — о дебюте за «Оттаву»: «Вся семья приехала пару дней назад, так что для меня это важный момент»
Форвард «Оттавы» Владимир Тарасенко подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (5:2).
«Победа — это всегда волнительно. Перед сезоном у нас было много разговоров. Когда вы выигрываете, все меняется, настроение становится другим, атмосфера. Всегда есть давление. Когда начинается новый сезон, ты пытаешься забить, тем более это мой первый сезон в «Оттаве». Вся моя семья приехала сюда несколько дней назад, так что для меня это важный момент, не буду врать», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.
В текущем сезоне 31-летний россиянин провел 3 матча в НХЛ, в которых набрал 4 (1+3) очка.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|3
|2
|1
|4
|2
|Каролина
|3
|2
|1
|4
|3
|Нью-Джерси
|2
|1
|1
|3
|4
|Айлендерс
|1
|1
|0
|2
|5
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|6
|Филадельфия
|2
|1
|1
|2
|7
|Рейнджерс
|2
|1
|1
|2
|8
|Вашингтон
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|2
|2
|0
|4
|2
|Торонто
|2
|2
|0
|4
|3
|Оттава
|3
|2
|1
|4
|4
|Монреаль
|2
|1
|1
|3
|5
|Детройт
|2
|1
|1
|2
|6
|Тампа-Бэй
|3
|1
|2
|2
|7
|Флорида
|2
|0
|2
|0
|8
|Баффало
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|2
|2
|0
|4
|2
|Сент-Луис
|2
|1
|1
|3
|3
|Аризона
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|5
|Виннипег
|2
|1
|1
|2
|6
|Миннесота
|2
|1
|1
|2
|7
|Нэшвилл
|3
|1
|2
|2
|8
|Чикаго
|3
|1
|2
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Ванкувер
|2
|2
|0
|4
|3
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|4
|Калгари
|2
|1
|1
|2
|5
|Лос-Анджелес
|2
|0
|2
|1
|6
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|1
|7
|Сиэтл
|3
|0
|3
|1
|8
|Эдмонтон
|2
|0
|2
|0
|16.10
|02:00
|
Оттава – Тампа-Бэй
|5 : 2
|16.10
|03:30
|
Анахайм – Каролина
|6 : 3
|И
|О
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|2
|6
|
|
Евгений Малкин
Питтсбург
|3
|6
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|2
|6
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|2
|6
|
|
Теуво Терявяйнен
Каролина
|3
|4
|
|
Брэди Ткачак
Оттава
|3
|4
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|2
|0.92
|
|
Маккензи Блэквуд
Сан-Хосе
|1
|0.92
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|1
|0.92