«Анахайм» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Каролину» — 6:3.

Видео было опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Дакс» хет-трик оформил Фрэнк Ватрано, 2 (1+1) очка у Кэма Фаулера, еще по голу забили Сэм Кэррик и Павел Минтюков, который забросил дебютную шайбу в НХЛ. У «Харрикейнс» дубль оформил Теуво Терявяйнен, еще один гол забил Мартин Нечас.

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