Минтюков прокомментировал свой дебютный гол в НХЛ

Защитник «Анахайма» Павел Минтюков высказался о своей дебютной шайбе в НХЛ.

19-летний россиянин отличился после передачи Джексона Лакомба в первом периоде матча против «Каролины» (6:3) и сделал счет 3:0.

«Лакомб отдал мне пас на пустые ворота, так что мне пришлось это использовать», — цитирует Минтюкова ESPN.

«Анахайм» выбрал Минтюкова под 10-м номером драфта НХЛ в 2022 году.