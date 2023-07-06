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Сегодня, 13:14

Тарасенко отклонил несколько предложений от клубов НХЛ и сменил агента

Журналист Брукс: Тарасенко отклонил несколько предложений от клубов НХЛ и сменил агента
Иван Торопцев
Корреспондент
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Владимир Тарасенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий Владимир Тарасенко отклонил предложения от нескольких клубов НХЛ, утверждает журналист Ларри Брукс.

По данным агента, 31-летний россиянин получил предложения от различных команд — от претендентов на Кубок Стэнли (в том числе, «Каролины») до перестраивающихся коллективов. Клубы предлагали форварду контракт с зарплатой от 5,5 до 6 миллионов долларов в год.

Тарасенко решил не подписываться ни с одной из команд и сменил агента. Отмечается, что хоккеист хотел остаться в «Рейнджерс», в котором завершал сезон-2022/23, но у команды из Нью-Йорка не было возможности вписать нападающего в потолок зарплат.

Тарасенко выступал за «Сент-Луис» с 2013 года, в феврале 2023 года игрока обменяли в «Рейнджерс». После завершения сезона-2022/23 россиянин стал свободным агентом.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
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