Российский хоккеист Любушкин объяснил, почему отказался надевать радужное джерси в НХЛ

Российский защитник «Баффало» Илья Любушкин рассказал, почему отказался участвовать в акции в поддержку меньшинств.

В марте этого года хоккеист не стал надевать радужное джерси перед матчем НХЛ с «Монреалем». Он пропустил раскатку, тогда как остальные хоккеисты «Баффало» поучаствовали в акции.

«Считаю, что каждый должен сам решать, что делать, в том числе надевать это джерси или нет. Вижу в этом решении плюс в том плане, что у меня есть дети. И они не должны на это смотреть», — цитирует россиянина «Известия».

Он также поблагодарил клуб за поддержку его решения.

«Наш капитан Кайл Окпосо публично выступил с поддержкой в мой адрес. Спасибо ему и всему клубу за это», — добавил он.

В июне 2023 года главный комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о запрете клубам надевать радужное джерси на тренировках.