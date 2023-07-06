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Сегодня, 09:38

Российский хоккеист Любушкин объяснил, почему отказался надевать радужное джерси в НХЛ

Виктория Кравченко
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Илья Любушкин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский защитник «Баффало» Илья Любушкин рассказал, почему отказался участвовать в акции в поддержку меньшинств.

В марте этого года хоккеист не стал надевать радужное джерси перед матчем НХЛ с «Монреалем». Он пропустил раскатку, тогда как остальные хоккеисты «Баффало» поучаствовали в акции.

«Считаю, что каждый должен сам решать, что делать, в том числе надевать это джерси или нет. Вижу в этом решении плюс в том плане, что у меня есть дети. И они не должны на это смотреть», — цитирует россиянина «Известия».

Он также поблагодарил клуб за поддержку его решения.

«Наш капитан Кайл Окпосо публично выступил с поддержкой в мой адрес. Спасибо ему и всему клубу за это», — добавил он.

В июне 2023 года главный комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о запрете клубам надевать радужное джерси на тренировках.

Источник: https://iz.ru/1539865/aleksei-fomin/u-menia-est-deti-poetomu-ia-za-zapret-raduzhnykh-dzhersi-v-nkhl?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Илья Любушкин
ХК Баффало Сэйбрз
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