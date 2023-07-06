Российский хоккеист Любушкин объяснил, почему отказался надевать радужное джерси в НХЛ
Российский защитник «Баффало» Илья Любушкин рассказал, почему отказался участвовать в акции в поддержку меньшинств.
В марте этого года хоккеист не стал надевать радужное джерси перед матчем НХЛ с «Монреалем». Он пропустил раскатку, тогда как остальные хоккеисты «Баффало» поучаствовали в акции.
«Считаю, что каждый должен сам решать, что делать, в том числе надевать это джерси или нет. Вижу в этом решении плюс в том плане, что у меня есть дети. И они не должны на это смотреть», — цитирует россиянина «Известия».
Он также поблагодарил клуб за поддержку его решения.
«Наш капитан Кайл Окпосо публично выступил с поддержкой в мой адрес. Спасибо ему и всему клубу за это», — добавил он.
В июне 2023 года главный комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о запрете клубам надевать радужное джерси на тренировках.
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|Нью-Джерси
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|Баффало
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|Бостон
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|Детройт
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|Миннесота
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|Нэшвилл
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|Сент-Луис
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|Чикаго
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|Тихоокеанский дивизион
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|П
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|2
|Ванкувер
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|Вегас
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|Калгари
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|Лос-Анджелес
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|Сан-Хосе
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|Сиэтл
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|Эдмонтон
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
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|11.10
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
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