Стала известна зарплата новичка «Трактора» Фукале

«Трактор» объявил о подписании двухлетнего контракта с вратарем Заком Фукале.

Как стало известно «СЭ», зарплата 28-летнего голкипера в челябинском клубе составит 40 миллионов рублей в год.

В сезоне-2021/22 канадец провел 4 матчах за «Вашингтон» в НХЛ и это были его единственные встречи в лиге. Три года подряд он выступал за фарм-клуб «Кэпиталз» «Херши Бирз» в АХЛ.