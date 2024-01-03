«Тампа» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

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«Виннипег» выиграл у «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Джетс» одержали третью победу подряд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Виннипег» с 50 очками занимает 2-е место в Западной конференции. «Тампа» идет на 9-й строчке — 41 очко.

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