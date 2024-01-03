«Эдмонтон» обыграл «Филадельфию». Макдэвид набрал 5 очков
«Эдмонтон» переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
Нападающий «Ойлерз» Конор Макдэвид поучаствовал во всех голах своей команды, набрав 5 (1+4) очков.
«Эдмонтон» набрал 39 очков и занимает 9-е место в Западной конференции. «Филадельфия» идет на 6-й строчке в Восточной конференции — 43 очка.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Филадельфия» — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
Голы: Макдэвид — 14 (Нюджент-Хопкинс, Дешарне), 15:55 — 1:0. Хаймэн — 23 (Макдэвид, Драйзайтль), 28:12 — 2:0. Конекны — 18 (Фараби, Кутюрье), 31:10 — 2:1. Стаал — 1 (Конекны, Фараби), 37:00 — 2:2. Нюджент-Хопкинс — 10 (бол., Макдэвид, Хаймэн), 39:05 — 3:2. Драйзайтль — 17 (Макдэвид, Сиси), 41:27 — 4:2. Нюджент-Хопкинс — 11 (Макдэвид, Хаймэн), 51:19 — 5:2.
Вратари: Скиннер (40:49 — 41:27) — Харт.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 36 (13+11+12) — 37 (11+14+12).
Наши: — - Замула (16.02/2/0).
3 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|36
|25
|11
|51
|2
|Каролина
|38
|21
|17
|46
|3
|Айлендерс
|37
|17
|20
|44
|4
|Филадельфия
|37
|19
|18
|43
|5
|Вашингтон
|35
|18
|17
|42
|6
|Нью-Джерси
|35
|19
|16
|40
|7
|Питтсбург
|36
|18
|18
|40
|8
|Коламбус
|39
|12
|27
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|36
|23
|13
|52
|2
|Флорида
|37
|23
|14
|48
|3
|Торонто
|34
|17
|17
|41
|4
|Тампа-Бэй
|39
|18
|21
|41
|5
|Детройт
|37
|17
|20
|38
|6
|Монреаль
|37
|16
|21
|37
|7
|Баффало
|38
|15
|23
|34
|8
|Оттава
|32
|14
|18
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|38
|24
|14
|51
|2
|Виннипег
|36
|23
|13
|50
|3
|Даллас
|36
|22
|14
|48
|4
|Нэшвилл
|38
|21
|17
|43
|5
|Аризона
|36
|19
|17
|40
|6
|Сент-Луис
|36
|18
|18
|37
|7
|Миннесота
|36
|16
|20
|36
|8
|Чикаго
|37
|11
|26
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|36
|23
|13
|49
|2
|Вегас
|38
|22
|16
|49
|3
|Лос-Анджелес
|33
|20
|13
|45
|4
|Эдмонтон
|35
|19
|16
|39
|5
|Сиэтл
|38
|15
|23
|39
|6
|Калгари
|37
|16
|21
|37
|7
|Анахайм
|36
|13
|23
|26
|8
|Сан-Хосе
|37
|9
|28
|21
|3.01
|03:00
|
Коламбус – Бостон
|1 : 4
|3.01
|03:00
|
Рейнджерс – Каролина
|1 : 6
|3.01
|03:00
|
Питтсбург – Вашингтон
|3 : 4
|3.01
|04:00
|
Нэшвилл – Чикаго
|3 : 0
|3.01
|04:00
|
Миннесота – Калгари
|1 : 3
|3.01
|04:00
|
Даллас – Монреаль
|3 : 4
|3.01
|04:00
|
Виннипег – Тампа-Бэй
|4 : 2
|3.01
|05:00
|
Эдмонтон – Филадельфия
|5 : 2
|3.01
|05:00
|
Аризона – Флорида
|1 : 4
|3.01
|05:00
|
Колорадо – Айлендерс
|5 : 4 ОТ
|3.01
|06:00
|
Ванкувер – Оттава
|- : -
|3.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Детройт
|- : -
|3.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Торонто
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|38
|63
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|38
|61
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|53
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|33
|29
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|38
|27
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|37
|24
|И
|КН
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|2
|1
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1