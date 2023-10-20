Дубль Кучерова принес «Тампе» победу над «Ванкувером»

«Тампа-Бэй» обыграла «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. Встреча прошла на льду «Амали Арены» в Тампе.

Победную шайбу забросил российский нападающий Никита Кучеров, который в этом матче оформил дубль.

«Тампа» одержала вторую победу и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Кэнакс» идут на 5-й строчке в Западной конференции.