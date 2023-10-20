«Рейнджерс» проиграли «Нэшвиллу». Панарин набрал одно очко

«Рейнджерс» потерпели поражение от «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. Встреча прошла на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

В составе проигравшей команды результативной передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 14 из 18 бросков и был заменен после четвертого гола.

«Предаторз» одержали вторую победу в сезоне и занимают 9-е место в Западной конференции. «Рейнджерс» — 9-е в Восточной конференции (4 очка).