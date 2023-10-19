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Сегодня, 16:00

НХЛ: «Рейнджерс» — «Нэшвилл», «Тампа-Бэй» — «Ванкувер» и другие матчи 20 октября

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Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

20 октября, пятница

02.00 (мск). «Баффало» — «Калгари»

02.00. «Рейнджерс» — «Нэшвилл»

02.00. «Тампа-Бэй» — «Ванкувер»

02.00. «Филадельфия» — «Эдмонтон»

02.00. «Флорида» — «Торонто»

03.00. «Виннипег» — «Вегас»

03.00. «Миннесота» — «Лос-Анджелес»

03.00. «Сент-Луис» — «Аризона»

05.00. «Анахайм» — «Даллас»

05.00. «Сиэтл» — «Каролина»

05.30. «Колорадо» — «Чикаго»

05.30. «Сан-Хосе» — «Бостон»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

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«Айлендерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 4 3 1 6
2 Айлендерс 2 2 0 4
3 Рейнджерс 3 2 1 4
4 Филадельфия 3 2 1 4
5 Питтсбург 4 2 2 4
6 Нью-Джерси 3 1 2 3
7 Коламбус 3 1 2 2
8 Вашингтон 3 1 2 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Оттава 4 3 1 6
2 Детройт 4 3 1 6
3 Бостон 2 2 0 4
4 Торонто 3 2 1 4
5 Монреаль 3 1 2 3
6 Тампа-Бэй 4 1 3 3
7 Флорида 3 1 2 2
8 Баффало 3 1 2 2
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 3 3 0 6
2 Миннесота 3 2 1 4
3 Чикаго 4 2 2 4
4 Даллас 2 1 1 3
5 Сент-Луис 2 1 1 3
6 Виннипег 3 1 2 2
7 Аризона 3 1 2 2
8 Нэшвилл 4 1 3 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 4 4 0 8
2 Ванкувер 3 2 1 4
3 Лос-Анджелес 3 1 2 3
4 Калгари 3 1 2 3
5 Анахайм 2 1 1 2
6 Эдмонтон 3 1 2 2
7 Сан-Хосе 3 0 3 1
8 Сиэтл 4 0 4 1
Результаты / календарь
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19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
19.10 02:00
Оттава – Вашингтон
 6 : 1
19.10 02:30
Детройт – Питтсбург
 6 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Детройт

 4 8
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 3 7
Евгений Малкин

Евгений Малкин

Питтсбург

 4 7
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 3 6
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Детройт

 4 5
Брайан Раст

Брайан Раст

Питтсбург

 4 4
И КН
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 2 0.92
Джой Даккорд

Джой Даккорд

Сиэтл

 1 0.92
Илья Сорокин

Илья Сорокин

Айлендерс

2 1.00
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