Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» переиграть «Коламбус»

«Тампа-Бэй» переиграла «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Лайтнинг» одержали четвертую победу подряд.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров поучаствовал во всех четырех голах своей команды, сделав три голевые передачи и забросив одну шайбу. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 20 из 21 броска по своим воротам.