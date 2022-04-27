Панарин получил травму в матче с «Каролиной»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин досрочно завершил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной». Хоккеист получил травму верхней части тела.

30-летний россиянин провел на льду 8 минут и 2 секунды. Результативными действиями не отметился.

В этом сезоне Панарин сыграл в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 96 (22+74) очков.