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Сегодня, 10:14

Таблица лучших снайперов НХЛ: Овечкин остается на четвертом месте

Овечкин продолжает занимать четвертое место в таблице лучших снайперов НХЛ
Иван Шитик
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Getty Images

Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер не смог отличиться в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (7:4).

Также свой голевой актив не смог пополнить форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, хотя его команда переиграла «Тампу» (4:1).

Таким образом, список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22 не претерпел изменений. Лидерство с отрывом сохраняет нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин остается на четвертом месте.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 44 шайбы в 55 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 38 шайб в 58 матчах

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 38 шайб в 59 матчах

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 36 шайб в 58 матчах

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 36 шайбы в 59 матчах

Александр Овечкин
Кайл Коннор
Крис Крайдер
Леон Драйзайтль
Остон Мэттьюс
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 58 41 17 87
2 Питтсбург 59 35 24 79
3 Рейнджерс 59 37 22 79
4 Вашингтон 60 32 28 74
5 Коламбус 59 29 30 61
6 Айлендерс 55 23 32 54
7 Нью-Джерси 59 22 37 49
8 Филадельфия 58 18 40 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 58 40 18 85
2 Тампа-Бэй 58 37 21 80
3 Торонто 58 37 21 79
4 Бостон 59 36 23 77
5 Детройт 59 24 35 55
6 Оттава 58 21 37 47
7 Баффало 59 19 40 46
8 Монреаль 58 15 43 38
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 59 41 18 87
2 Сент-Луис 58 34 24 75
3 Миннесота 57 34 23 72
4 Нэшвилл 58 33 25 70
5 Даллас 57 32 25 67
6 Виннипег 59 26 33 62
7 Чикаго 60 22 38 52
8 Аризона 58 18 40 40
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 58 36 22 79
2 Лос-Анджелес 60 32 28 72
3 Эдмонтон 59 32 27 68
4 Вегас 60 32 28 68
5 Ванкувер 59 29 30 65
6 Анахайм 61 27 34 64
7 Сан-Хосе 58 26 32 59
8 Сиэтл 61 18 43 42
Результаты / календарь
3.03
4.03
5.03
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13.03
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15.03
16.03
17.03
18.03
13.03 03:00
Бостон – Аризона
 3 : 2
13.03 03:00
Калгари – Детройт
 3 : 0
13.03 03:00
Монреаль – Сиэтл
 3 : 4 Б
13.03 03:00
Нью-Джерси – Анахайм
 2 : 1 Б
13.03 03:00
Оттава – Чикаго
 3 : 6
13.03 04:00
Даллас – Рейнджерс
4 : 7
13.03 05:30
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
 5 : 0
13.03 06:00
Эдмонтон – Тампа-Бэй
 4 : 1
13.03 20:00
Питтсбург – Каролина
 - : -
13.03 23:00
Баффало – Торонто
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 58 83
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 58 82
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 59 81
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 55 44
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 59 39
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 59 38
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 46 2.04
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 28 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 39 2.07
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