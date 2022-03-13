Таблица лучших снайперов НХЛ: Овечкин остается на четвертом месте

Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер не смог отличиться в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (7:4).

Также свой голевой актив не смог пополнить форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, хотя его команда переиграла «Тампу» (4:1).

Таким образом, список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22 не претерпел изменений. Лидерство с отрывом сохраняет нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин остается на четвертом месте.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 44 шайбы в 55 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 38 шайб в 58 матчах

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 38 шайб в 59 матчах

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 36 шайб в 58 матчах

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 36 шайбы в 59 матчах