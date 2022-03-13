Голкипер Андерсен установил новый рекорд «Каролины»

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Филадельфию» со счетом 3:1. Голкипер «Ураганов» Фредерик Андерсен отразил в этой встрече 28 бросков по своим воротам.

Он одержал 30-ю победу в этом сезоне. Таким образом, датчанин установил новый рекорд в истории «Каролины». Ему понадобилось всего 40 матчей в регулярном чемпионате, чтобы одержать 30 побед, так что он превзошел рекорд Мартина Гербера, который выиграл 30 матчей из первых 42 в сезоне-2005/06. Напомним, что в том сезоне «Ураганы» потом выиграли Кубок Стэнли.

Также Андерсен стал третьим вратарем в нынешнем сезоне с 30-ю победами. До него этой цифры достигли Андрей Василевский из «Тампы» и Сергей Бобровский из «Флориды».